В рамках межливийского диалога в Женеве достигнуто соглашение о постоянном режиме прекращения огня - ООН

Представители сторон межливийского конфликта достигли исторического соглашения о введении постоянного режима прекращения огня, сообщает отделение ООН в Женеве.

В ООН это соглашение оценивают как "важный поворотный момент в продвижении к миру и стабильности в Ливии".

Никаких других деталей пока не сообщается, известно лишь, что церемония подписания соглашения состоялась в Женеве в пятницу утром.

Гендиректор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая сообщила в твиттере, что присутствовала "на церемонии подписания исторического соглашения о прекращении огня по итогам четвертого раунда переговоров ливийского совместного военного комитета во Дворце Наций в Женеве".

"Отделение ООН в Женеве привержено поддержке глобальных усилий для достижения мира и безопасности для всех и везде", - отметила она.

Ранее на этой неделе спецпосланник ООН по Ливии Стефани Уильямс сообщила, что в рамках этого раунда переговоров стороны конфликта в Ливии достигли соглашения по открытию воздушного пространства и снятию ограничений при наземном передвижении внутри страны.

По ее словам, участники встречи также согласились поддерживать "нынешнее состояние спокойствия на передовых и избегать любой эскалации".

Четвертый раунд переговоров по межливийскому урегулированию прошел в Женеве с 10 по 24 октября.

Прежний раунд переговоров между противоборствующими в Ливии сторонами состоялся в сентябре в Каире. Тогда участники переговоров выразили готовность регулярно проводить очные встречи для обсуждения деталей по снижению напряженности в регионе.

Они также приняли решение освободить лиц, задержанных в ходе военных операций, и более детально обсудить роль Службы охраны нефтяных объектов на территории страны на следующих встречах.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.