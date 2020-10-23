Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.10.2020 14:08

Анкара консультировалась с Москвой по новым местам дислокации военных постов в Сирии

Новые места расположения турецких наблюдательных постов в Сирии Анкара обсуждала с российскими военными, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, местоположения новых наблюдательных пунктов турецкие военные обсудили с Москвой, которая ранее вместе с сирийской армией способствовала выводу турецких войск из четырех пунктов на северо-западе страны.

Агентство отмечает, что Анкара по-прежнему привержена сдерживанию нападения на Идлиб.

Ранее Турция осуществили вывод войск сразу с четырех наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, в частности из провинций Хама и Идлиб.

Турция приступила к выводу войск спустя недели после протестов, вспыхнувших близ турецких военных постов в Сирии.

Наблюдательные посты были окружены сирийской армией после операций в Хаме и Идлибе.

В соответствии с сочинским меморандумом, Турция создала 12 наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии. Однако, по данным портала "Аль-Масдара", в действительности Анкара установила более 50 наблюдательных пунктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


Участие Турции в карабахском урегулировании возможно при согласии Еревана и Баку - Песков Чавушоглу обсудил по телефону с Лавровым вопрос о перемирии в Карабахе - СМИ Президент Азербайджана: Участие Турции обеспечит решение конфликта в Карабахе в короткие сроки Эрдоган Путину: Турция предлагает свой вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе Шойгу в ходе переговоров с главой Минобороны Турции выразил озабоченность данными о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]