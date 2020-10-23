Анкара консультировалась с Москвой по новым местам дислокации военных постов в Сирии

Новые места расположения турецких наблюдательных постов в Сирии Анкара обсуждала с российскими военными, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, местоположения новых наблюдательных пунктов турецкие военные обсудили с Москвой, которая ранее вместе с сирийской армией способствовала выводу турецких войск из четырех пунктов на северо-западе страны.

Агентство отмечает, что Анкара по-прежнему привержена сдерживанию нападения на Идлиб.

Ранее Турция осуществили вывод войск сразу с четырех наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, в частности из провинций Хама и Идлиб.

Турция приступила к выводу войск спустя недели после протестов, вспыхнувших близ турецких военных постов в Сирии.

Наблюдательные посты были окружены сирийской армией после операций в Хаме и Идлибе.

В соответствии с сочинским меморандумом, Турция создала 12 наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии. Однако, по данным портала "Аль-Масдара", в действительности Анкара установила более 50 наблюдательных пунктов.