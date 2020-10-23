Додон побеждает на президентских выборах в Молдавии во втором туре - опрос

Действующий президент Молдаввии Игорь Додон имеет больше шансов на победу во втором туре президентских выборов, чем кандидат от оппозиционной партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду, свидетельствуют данные опроса Vox Populi, представленные в пятницу в Кишиневе.
Согласно данным исследования, 32,5% респондентов готовы на выборах 1 ноября отдать голоса за Додона, за Санду - 18,4%, лидера "Платформы DA" Андрея Нэстасе готовы поддержать 9,4%, председателя "Нашей партии" Ренато Усатого - 6,5%.
16,7% респондентов не определились с ответом, так как не доверяют никому из кандидатов, а 7,5% - не приняли бы участие в голосовании. Среди определившихся Додон может получить 42,9% голосов, Санду - 24,3%.
Если во второй тур пройдут эти два кандидата, Додон наберет 47,5%, Санду - 38,4%.
Большинство респондентов точно или скорее всего примут участие в президентских выборах (78,1%).
Выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября. Согласно прогнозам и результатам социологических опросов, судьба мандата президента решится во втором туре выборов, 15 ноября, между двумя основными кандидатами - Додоном и Санду. В 2016 году также эти два кандидата боролись во втором туре. Тогда победу одержал Додон с разницей 4% (около 67 тыс. избирателей).
Нынешний опрос был проведен ассоциацией социологов и демографов 11-20 октября, в нем приняли участие 1183 граждан из 79 населённых пунктов страны. Погрешность - 3%.
Согласно этому опросу, половина граждан Молдавии опасается акций протеста и дестабилизация ситуации. "Почти половина граждан (48,6%) уверены, что события 7 апреля 2009 года (протесты, перешедшие в массовые беспорядки из-за недовольства результатами парламентских выборов) могут повториться в ближайшем будущем", - свидетельствуют данные опроса. 33,9% респондентов считают, что такого исхода не будет, 17,5% воздержались от ответа. 43,9% респондентов оценивают социально-политическую обстановку в стране как напряженную, 31,2% назвали ее не напряженной, но и не спокойной, 19,3% считают ее спокойной.
Ранее в пятницу президент Молдавии Игорь Додон заявил, что дестабилизация ситуации в республике невозможна без участия крупных геополитических игроков, а Россия, США и ЕС не заинтересованы в такой дестабилизации.
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