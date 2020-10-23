Unibank сократил в январе-сентябре активы на 4,4%, прибыль – на 47,4%

Азербайджанский «Unibank» сократил в январе-сентябре 2020 года активы на 4,4% - до 752,815 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2020 года равен 556,671 млн манатов (рост на 9,7% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ). При этом на долю потребительских кредитов приходится 300,117 млн манатов (рост на 3,4%), на бизнес-кредиты – 196,188 млн манатов (рост на 16%)

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 656,205 млн манатов (спад на 5,9%). Клиентские счета составили 474,119 млн манатов (спад на 10,7%), в частности вклады населения – 376,855 млн манатов (спад на 9,7%)

Капитал банка на 1 октября 2020 года равен 96,61 млн манатов (рост на 7,1%), уставный капитал – 125 млн 686,36 тыс. манатов (не изменился)

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетном периоде составила 11 млн 247,82 тыс. манатов, что на 47,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Мамедов