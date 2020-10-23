Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана

Манера терроризма включает также и эко-терроризм, но никто не может сказать, какой же вид терроризма хуже? Первоначально эко-терроризм, часто описываемый как экологическая война, означал преднамеренное и незаконное разрушение, использование или изменение окружающей среды в качестве военной стратегии или же во время вооруженного конфликта. В настоящий момент эко-терроризм — это то, что мы можем назвать действиями Армении, которые она осуществляла на законных землях Азербайджана в течение последних 30 лет.

Во-первых, следует отметить тот факт, что на протяжении последних 30 лет Нагорный Карабах и окружающие его 7 районов Азербайджана находились под незаконной оккупацией Армении, несмотря на то, что все эти территории официально признаны частью Азербайджана. Вследствие оккупации, почти 30 тысяч человек было убито, более 1 миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. С тех пор Армения никогда не прекращала своего поведения, направленного против природы, в результате чего общая природа и биологическое разнообразие этих территорий серьезно пострадали. Экологический коллапс продолжает усугубляться с каждым днем.

Экологический терроризм Армении также оказал негативное воздействие и на систему управления водными ресурсами и планирование в Азербайджане. Точнее говоря, некоторые трансграничные ресурсы питьевой воды и ирригационные системы подвергаются прямому посягательству со стороны Армении и обычно используются в качестве «военного оружия» против азербайджанского народа.

Недостаток воды является актуальной темой в современном мире и, в том числе, Азербайджане, где 72,7% всех поверхностных водных ресурсов образуются за пределами страны. Армения постоянно загрязняет транснграничные водные ресурсы химическими и биологическими веществами. Исследования показывают[1], что каждый год около 350 миллионов кубических метров воды, проходящей через Армению, загрязняется химическими веществами. Кроме того, микрофлора и микрофауна 43-километрового участка реки Араз на территории Азербайджана были полностью уничтожены, а количество тяжелых металлов в реке Араз намного выше нормы.[2]

Кроме того, Сарсангское водохранилище, являющееся самым высоким водохранилищем Азербайджана по высоте плотины (125 м) с общим объемом воды 560 миллионов кубических метров, расположенное в Агдаринском районе (Нагорный Карабах), также находится под оккупацией. В прошлом Сарсангское водохранилище обеспечивало 6 районов Республики (Тертер, Агдере, Барду, Геранбой, Евлах и Агджабеди) водой для орошения. После прекращения огня, начиная с 1994 года, армянская сторона заблокировала эти водохранилища и открывала канал весной и осенью, чтобы нанести ущерб азербайджанским землям путем создания искусственного наводнения. Помимо этого, есть вероятность разрушения водохранилища в случае технических проблем или преднамеренной провокации. День за днем Сарсангское водохранилище превращается в крупнейшую угрозу региональной экологической и национальной безопасности. В результате такого эко-терроризма, может произойти экологическая и гуманитарная катастрофа, которая приведет к исчезновению биологического разнообразия и затоплению 5 районов (где проживает 400 тысяч людей) Азербайджана.

Если посмотреть на все эти вопросы с высоты птичьего полета, покажется неудивительным тот факт, что Азербайджан подписал «Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер» ООН в марте 1992 года, а Армения - нет. В то время как эко-террористические акты Армении неоднократно обсуждались с международными организациями, на этот счет также было написано много статей и проведены исследования. Вследствие, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию № 2085 от 26 января 2016 года о «Преднамеренном лишении воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», в которой говорится:

«Ассамблея сочла, что преднамеренное создание искусственного экологического кризиса следует рассматривать как «экологическую агрессию» и как враждебный акт одного государства по отношению к другому, направленный на создание зон экологического бедствия и создание невозможной нормальной жизни для населения, затрагиваемого проблемой.»

В резолюции также говорится, что оккупация Нагорного Карабаха и других прилегающих территорий Азербайджана со стороны Армении создала аналогичные гуманитарные и экологические проблемы для граждан Азербайджана, проживающих в долине нижнего Карабаха, и отсутствие регулярных ремонтных работ в течение более двадцати лет на Сарсангском водохранилище, расположенном в одном из районов Азербайджана, оккупированном Арменией, представляет опасность для всего приграничного региона в целом. Ассамблея подчеркивает, что аварийное состояние плотины Сарсанг может привести к крупной катастрофе с большими человеческими жертвами и, возможно, к новому гуманитарному кризису.

Принимая во внимание все эти факты, Ассамблея требует незамедлительного вывода вооруженных сил Армении из затронутого региона и таким образом предоставив доступ независимым инженерам и гидрологам для проведения подробного исследования на месте, глобального управления на всей водосборной площади, использования и поддержания водных ресурсов Сарсанга, а также для осуществления международного надзора над оросительными каналами, состоянием Сарсангской и Мадагизской плотин, графиком сброса воды осенью и зимой, чрезмерной эксплуатацией водоносного горизонта. Ассамблея также призвала Армянские власти прекратить использование водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или инструмента давления, приносящего пользу только одной из сторон конфликта.

Несмотря на принятие резолюции, Армения не отступала от своих гнусных и неадекватных действий и последовательно демонстрировала неконструктивное поведение в отношении принципов международного права.

Освобождение Суговушана (ранее называемого Мадагиз) от армянской оккупации 3 октября 2020 года позволяет восстановить экологический баланс в регионе.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики господин Хикмет Гаджиев отметил:

«С освобождением азербайджанской деревни Суговушан положен конец экологическому террору, продолжающемуся 30 лет. Река Тертер полноводная. Армения всегда намеренно останавливала поток воды. В Тертерском, Геранбойском и Евлахском районах Азербайджана будет обеспечен эко-баланс».