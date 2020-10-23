Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии

Сеть магазинов Kontakt Home присоединилась к проекту «Навстречу Карабаху» компании «166 Грузоперевозки и Логистика». С целью поддержки армии, две компании будут совместно отправлять на фронт посылки для солдат.
В рамках проекта «Навстречу Карабаху», каждый желающий может подойти в магазины Kontakt Home и передать вещи (кроме скоропортящихся продуктов питания), которые могут быть полезны солдатам. Все посылки будут бесплатно доставлены на фронт компанией «166 Грузоперевозки и Логистика».
Вот уже несколько недель компания «166 Грузоперевозки и Логистика» доставляет посылки отдельных лиц и компаний на фронт, а также семьям, пострадавшим от атак противника в прифронтовой зоне. Собранные вещи передаются представителям Министерства Обороны в прифронтовых регионах. На сегодняшний день, в рамках проекта, на фронт доставлено более 80 тонн грузов.
Напомним, Сеть магазинов Kontakt Home и компания «166 Грузоперевозки и Логистика» продолжают осуществлять различную деятельность в борьбе за территориальную целостность Азербайджана и в целях поддержания духа патриотизма.
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