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23.10.2020 14:59

Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии

Сеть магазинов Kontakt Home присоединилась к проекту «Навстречу Карабаху» компании «166 Грузоперевозки и Логистика». С целью поддержки армии, две компании будут совместно отправлять на фронт посылки для солдат.

В рамках проекта «Навстречу Карабаху», каждый желающий может подойти в магазины Kontakt Home и передать вещи (кроме скоропортящихся продуктов питания), которые могут быть полезны солдатам. Все посылки будут бесплатно доставлены на фронт компанией «166 Грузоперевозки и Логистика».

Вот уже несколько недель компания «166 Грузоперевозки и Логистика» доставляет посылки отдельных лиц и компаний на фронт, а также семьям, пострадавшим от атак противника в прифронтовой зоне. Собранные вещи передаются представителям Министерства Обороны в прифронтовых регионах. На сегодняшний день, в рамках проекта, на фронт доставлено более 80 тонн грузов.

Напомним, Сеть магазинов Kontakt Home и компания «166 Грузоперевозки и Логистика» продолжают осуществлять различную деятельность в борьбе за территориальную целостность Азербайджана и в целях поддержания духа патриотизма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]