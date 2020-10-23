В Литве и Латвии зафиксированы суточные антирекорды COVID-19, всего в странах Балтии за сутки выявлено 745 новых заболевших

В Литве за сутки зарегистрированы рекордные 442 новых случая коронавируса, в Латвии выявлены рекордные 250 новых случаев заражения, в Эстонии зафиксировано 53 новых случая COVID-19.
В Литве третий день подряд регистрируется суточный максимум случаев COVID-19 - 442 после проверки 10 тыс. 239 анализов, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на Минздрав республики. Накануне сообщалось о 424 новых случаях COVID-19, 21 октября сообщалось о 311 выявленных случаях коронавируса.
Общее число заболевших достигло 9 104, 4 956 из них продолжают болеть, а 3 978 пациентов выздоровели.
Всего от COVID-19 в Литве скончались 126 человек - за последние сутки зарегистрировано на пять смертей больше. 44 зараженных умерли по иным причинам. С коронавирусом в больницах республики находятся 255 человек.
"Сейчас в среднем госпитализируют около 8% людей с COVID-19, поэтому вскоре будет достигнут такой показатель госпитализации, который перегрузит систему, придется сплачивать врачей для борьбы с COVID-19. Это значит, что меньше персонала будет лечить другие болезни", - сказала директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене, которую цитирует новостной портал Delfi.ru.
В Латвии за минувшие сутки выявлено 250 новых случаев коронавируса - это новый суточный максимум, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Общее число инфицированных достигло 4 208, 1 357 из них выздоровели.
По данным Национальной службы здравоохранения, на которую ссылается агентство BNS, накануне 17 пациентов с COVID-19 были госпитализированы, а всего в стационарах республики от коронавируса лечатся 113 пациентов. Ещё один инфицированный в возрасте 55-60 лет скончался.
В Эстонии за последние сутки проведено 1 580 тестов на коронавирус, 53 из которых показали положительный результат, сообщил департамент здоровья республики. Общее число инфицированных выросло до 4 300 человек. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составил 37,02 новых случаев на 100 тыс. человек.
В больницах Эстонии с коронавирусом находятся 30 пациентов. Умерших за последние сутки не зафиксировано. В то же время признаны умершими дома 17 и 18 октября от коронавируса 59-летний мужчина и 82-летняя женщина. Общее число жертв COVID-19 выросло до 73 человек. Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 3 419.
В связи с распространением заболевания правительство Эстонии постановило с 25 октября до 24 ноября запретить розничную продажу алкогольных напитков с полуночи до 10 часов утра. Кроме того, на согласовании в министерствах находится проект постановления, запрещающий с полуночи до 10 утра продажу алкоголя в увеселительных заведениях, барах и ночных клубах.
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