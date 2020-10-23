Эстонская Fermi Energia намерена в 2021г завершить исследования по проекту малой АЭС

Эстонская компания Fermi Energia, созданная для разработки проекта возможного строительства в Эстонии модульного ядерного реактора нового поколения, планирует завершить предварительные исследования в 2021 году.

"Результаты недавнего опроса показывают, что 58% респондентов поддерживают или скорее поддерживают идею использования небольшого модульного реактора для обеспечения электроснабжения Эстонии", - говорится в сообщении компании.

"Одним из важных предварительных условий проекта атомной электростанции является наличие местного самоуправления, которое готово разрешить строительство на своей территории, поэтому мы говорим с теми, кто заинтересован. Больше всего заинтересовались муниципалитеты Виру-Нигула и Люганузе", - цитируется в сообщении председатель совета Fermi Energy Шандор Лийве.

В частности, компания уже представила волости Виру-Нигула заявку на получение права на застройку недалеко от порта Кунда. "Это не означает, что окончательный выбор сделан. Мы продолжим искать подходящие места и знакомить с проектом жителей", - сказал член правления Fermi Energia Анри Ормус.

Решение о строительстве такой АЭС требует принятия специального государственного плана. "Fermi Energia намерена предложить эту инициативу после завершения предварительных исследований в 2021 году", - отмечается в пресс-релизе.

"Поддержка исследований в области развития ядерной энергетики в Эстонии неизменно высока и показывает, что эстонцы считают важным производить электроэнергию с нейтральным выбросом углерода. На самом деле ядерная энергия - один из самых чистых способов производства электроэнергии, на том же уровне, что и возобновляемая энергия, с точки зрения безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Весной 2019 года Fermi Energia подписала меморандум о намерениях с разрабатывающей ядерные реакторы нового поколения компанией Moltex Energy по подготовке технико-экономического обоснования строительства малой АЭС в Эстонии.

На сайте Fermi Energia говорится: "Основателей компании объединяет убеждение, что для достижения целей по сокращению выбросов углерода энергетический портфель страны должен включать управляемую форму безуглеродной энергии, не требующую субсидирования. Из-за отсутствия горных рек этой энергией в Эстонии может быть только атомная энергия".