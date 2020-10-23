В Азербайджане за сутки зафиксировано 803 случая COVID-19, 8 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 803 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 48 тыс. 221, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 825 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще восемь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 656.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 831 человек (+212 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 6 тыс. 734 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,951 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 270 тыс. 144 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде