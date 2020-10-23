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СНГ 23.10.2020 16:42

Глава МИД Киргизии пообещал ежедневную люстрацию

Люстрации в Киргизии будут проходить каждый день, заявил глава МИД страны Руслан Казакбаев.

"Люстрации у нас проходят и сейчас, каждый день. Новый премьер-министр и новое правительство придерживаются твердой, принципиальной позиции о бескомпромиссной и непримиримой борьбе с коррупцией, с бандитами, ворами и криминалитетом, делает все возможное, чтобы ни один гражданин Кыргызстана или чиновник с коррупционным прошлым не пришел на государственную службу", - сказал Казакбаев на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Люстрации у нас будут проходить каждый день и каждый месяц", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о гарантиях неприкосновенности для бывших руководителей страны, включая Алмазбека Атамбаева, он отметил, что это будет решаться в рамках законодательства Киргизии.

"Если они имеют в рамках нашего законодательства статус экс-руководителей страны, конечно же, за ними закрепляются гарантии, привилегии, иммунитеты в рамках нашего законодательства", - добавил Казакбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, ЛЮСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]