Глава МИД Киргизии пообещал ежедневную люстрацию

Люстрации в Киргизии будут проходить каждый день, заявил глава МИД страны Руслан Казакбаев.

"Люстрации у нас проходят и сейчас, каждый день. Новый премьер-министр и новое правительство придерживаются твердой, принципиальной позиции о бескомпромиссной и непримиримой борьбе с коррупцией, с бандитами, ворами и криминалитетом, делает все возможное, чтобы ни один гражданин Кыргызстана или чиновник с коррупционным прошлым не пришел на государственную службу", - сказал Казакбаев на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Люстрации у нас будут проходить каждый день и каждый месяц", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о гарантиях неприкосновенности для бывших руководителей страны, включая Алмазбека Атамбаева, он отметил, что это будет решаться в рамках законодательства Киргизии.

"Если они имеют в рамках нашего законодательства статус экс-руководителей страны, конечно же, за ними закрепляются гарантии, привилегии, иммунитеты в рамках нашего законодательства", - добавил Казакбаев.