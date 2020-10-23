При введении карантинных ограничений следует минимизировать последствия для экономики - Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти решать вопрос возможного введения жестких карантинных ограничений, исходя из-за эпидемиологической ситуации и минимизируя негативные последствия для экономики.

"Пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент отметил, что эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и региональных, и муниципальных. "Также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса", - сказал Путин.

Он предложил обсудить уже запущенные механизмы, а также то, что предстоит сделать в ближайшее время.