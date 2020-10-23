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СНГ 23.10.2020 16:34

В Белоруссии за сутки 787 заражений COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 787 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 91 тыс. 167, сообщает в пятницу белорусский Минздрав.

Накануне сообщалось о 738 новых больных за сутки.

По данным ведомства, скончались еще четыре пациента "с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 949 человек.

Число выздоровевших достигло 82 тыс. 136 человек (+635 за сутки).

Всего с начала пандемии в Белоруссии проведено 2 млн 320 тыс. 856 тестов на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]