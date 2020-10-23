В Белоруссии за сутки 787 заражений COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 787 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 91 тыс. 167, сообщает в пятницу белорусский Минздрав.

Накануне сообщалось о 738 новых больных за сутки.

По данным ведомства, скончались еще четыре пациента "с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 949 человек.

Число выздоровевших достигло 82 тыс. 136 человек (+635 за сутки).

Всего с начала пандемии в Белоруссии проведено 2 млн 320 тыс. 856 тестов на коронавирус.