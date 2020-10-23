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Регион 23.10.2020 16:53

Посольство США в Анкаре предупредило сограждан о возросшем уровне террористической угрозы в Турции

Посольство США в Анкаре обнародовало предупреждение о возросшей вероятности террористических атак в Турции и призвало сограждан не терять бдительности.

"Дипломатическая миссия США в Турции получила заслуживающую доверие информацию о потенциальных террористических атаках против граждан США и иностранцев в Стамбуле, в том числе против генконсульства США; а также, вероятно, против других целей в Турции", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе посольства.

В связи с этим в посольстве призвали граждан США предпринимать повышенные меры безопасности в местах скопления американцев и прочих иностранцев в стране, включая офисные здания и торговые центры.

Также в посольстве объявили о временной приостановке оказания визовых услуг в посольстве в Анкаре, генконсульстве в Стамбуле, дипломатических представительствах в Адане и Измире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]