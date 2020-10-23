Посольство США в Анкаре предупредило сограждан о возросшем уровне террористической угрозы в Турции

Посольство США в Анкаре обнародовало предупреждение о возросшей вероятности террористических атак в Турции и призвало сограждан не терять бдительности.

"Дипломатическая миссия США в Турции получила заслуживающую доверие информацию о потенциальных террористических атаках против граждан США и иностранцев в Стамбуле, в том числе против генконсульства США; а также, вероятно, против других целей в Турции", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе посольства.

В связи с этим в посольстве призвали граждан США предпринимать повышенные меры безопасности в местах скопления американцев и прочих иностранцев в стране, включая офисные здания и торговые центры.

Также в посольстве объявили о временной приостановке оказания визовых услуг в посольстве в Анкаре, генконсульстве в Стамбуле, дипломатических представительствах в Адане и Измире.