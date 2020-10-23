Уничтожены живая сила и бронетехника противника, готовившегося к передислокации – ВИДЕО

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Нефть вновь перешла к снижению и завершает неделю в минусе, Brent - $42,34 за баррель
Польша запросила приостановку транспортировки нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" - "Белнефтехим"
Долг обанкротившихся американских нефтегазовых компаний достиг рекорда и продолжает расти
Азербайджан закрыл въезд и выезд в ряд населенных пунктов из-за распространения COVID-19
FDA одобрило препарат remdesivir для лечения COVID-19
В Азербайджане за сутки зафиксировано 803 случая COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Повторные заражения COVID-19 фиксируют в Узбекистане
Китай не заинтересован в переговорах по ядерному разоружению в трехстороннем формате
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение