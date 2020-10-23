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Дальнее зарубежье 23.10.2020 18:37

В Шотландии ужесточают меры по борьбе с COVID-19

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о введении жестких ограничений для борьбы с коронавирусом COVID-19.

"Ограничения будут необходимы до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса", - сказала Стерджен журналистам.

Несмотря на строгую систему контроля, которая включает себя ограничения на посещение баров и ресторанов, власти не хотят закрывать учебные заведения.

"Новая стратегия направлена на достижение наилучшего баланса, который мы можем создать между подавлением вируса и минимизацией более обширного вреда для бизнеса и частных лиц", - отметила министр.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Великобритании за время пандемии выявили более 810 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 44 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]