В Шотландии ужесточают меры по борьбе с COVID-19

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о введении жестких ограничений для борьбы с коронавирусом COVID-19.

"Ограничения будут необходимы до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса", - сказала Стерджен журналистам.

Несмотря на строгую систему контроля, которая включает себя ограничения на посещение баров и ресторанов, власти не хотят закрывать учебные заведения.

"Новая стратегия направлена на достижение наилучшего баланса, который мы можем создать между подавлением вируса и минимизацией более обширного вреда для бизнеса и частных лиц", - отметила министр.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Великобритании за время пандемии выявили более 810 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 44 тыс. человек скончались.