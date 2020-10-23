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Карабахский конфликт 23.10.2020 17:33

Президент Азербайджана объявил об освобождении 13 населенных пунктов от армянской оккупации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 13 населенных пунктоы в Губадлинском, Ходжавендском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района", - написал Алиев в своем официальном Twitter аккаунте.

"Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!", - написал Алиев.

ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий освободили 155 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]