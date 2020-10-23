Президент Азербайджана объявил об освобождении 13 населенных пунктов от армянской оккупации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 13 населенных пунктоы в Губадлинском, Ходжавендском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района", - написал Алиев в своем официальном Twitter аккаунте.

"Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!", - написал Алиев.

ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий освободили 155 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха.

Х.Насирзаде