Азербайджан закрыл въезд и выезд в ряд населенных пунктов из-за распространения COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение об закрытии въезда и выезда на территорию ряда населенных пунктов и районов страны в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Оперштабе.
"Согласно анализу текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, высокая заболеваемость выявлена в Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском, Загатальском районах и городе Мингячевир. В связи с этим с 00:00 24 октября запрещен въезд в вышеупомянутые населенные пункты и выезд из них. Исключение составляют только транспортные средства специального назначения, а также грузовые автомобили", - отметили в оперативном штабе.
Кроме того, как отметили в Оперштабе, в Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском, Загатальском районах с 00:00 24 августа по 06:00 26 августа, а также с 00:00 31 октября по 06:00 2 ноября приостанавливается движение общественного транспорта.
А. Мамедов
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