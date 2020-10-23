Повторные заражения COVID-19 фиксируют в Узбекистане

Повторные заражения коронавирусом выявляют в Узбекистане, специалисты изучают эти случаи, сообщила в пятницу представитель оперативного штаба при правительстве страны Наргиза Нуруллаева.
"В стране зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Специалисты детально их изучают", - сказала Нуруллаева в ходе онлайн-брифинга.
По ее словам, как правило, организм человека при заболевании коронавирусом вырабатывает антитела, но уровень их устойчивости еще не изучен. "Неясно, насколько устойчивы антитела. Мы должны быть уверены с научной точки зрения", - отметила Нуруллаева.
Власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. Первоначально были сняты ограничения на движение общественного автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение. Возобновили работу гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, пансионаты, парикмахерские.
С 5 сентября открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.
В республике, по последним данным ,выявлено 64 тыс. 633 больных, зараженных коронавирусом, полностью выздоровели 61 тыс. 734 человек, зафиксировано 541 летальных исходов. Первый случай заражения COVID-19 в Узбекистане был выявлен 15 марта.
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