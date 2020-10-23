Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.10.2020 19:43

Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен - Белнефтехим

Прокачка российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" после краткосрочной приостановки возобновлена после устранения технических проблем на польской стороне, сообщил концерн "Белнефтехим".

"Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти, процесс запущен в полном объеме", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Как сообщалось, по просьбе польской стороны ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приостанавливала прокачку нефти по белорусскому участку.

Ранее Тищенко сообщал, что "в связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Республике Польша, запросила приостановку транспортировки нефти по МН "Мозырь-Брест".

По его словам, поступающая из РФ по "Дружбе" нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь".

Магистральный нефтепровод "Мозырь - Брест (Адамова Застава)" входит в систему МН "Дружба" и предназначен для транзита российской экспортной нефти в Польшу и далее в Западную Европу. Конечным пунктом данного участка является НПС "Адамова Застава", расположенная на территории Польши. В Белоруссии оператором системы магистральных нефтепроводов МН "Дружба" является ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Танкер с нефтью из Азербайджана для Белоруссии прибыл и начал разгрузку, "Белнефтехим" не исключает продолжения сотрудничества по поставкам Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ Очередной танкер с нефтью из Азербайджана для Беларуси прибыл в Одессу SOCAR отправил в Белоруссию очередную партию нефти Azeri Light Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу Беларусь намерена заключить долгосрочный нефтяной контракт с Азербайджаном

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]