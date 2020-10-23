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Дальнее зарубежье 23.10.2020 19:04

Китай не заинтересован в переговорах по ядерному разоружению в трехстороннем формате

Китай готов обсуждать ядерное разоружение в рамках конференций пяти ядерных держав, сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Я бы хотел прояснить, что Китай отказывается участвовать в трехсторонних переговорах, а не в международной деятельности по ядерному вооружению. В рамках конференции по разоружению пяти ядерных держав Китах готов обменяться мнениями с каждой из сторон по поводу стратегической безопасности и ядерного разоружения", - сказал Чжао Лицзянь.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия не против подключения Китая и других ядерных держав к переговорам о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие ДСНВ-3 завершится в 2021 году.

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Тэги: КИТАЙ, ВООРУЖЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]