Китай не заинтересован в переговорах по ядерному разоружению в трехстороннем формате

Китай готов обсуждать ядерное разоружение в рамках конференций пяти ядерных держав, сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Я бы хотел прояснить, что Китай отказывается участвовать в трехсторонних переговорах, а не в международной деятельности по ядерному вооружению. В рамках конференции по разоружению пяти ядерных держав Китах готов обменяться мнениями с каждой из сторон по поводу стратегической безопасности и ядерного разоружения", - сказал Чжао Лицзянь.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия не против подключения Китая и других ядерных держав к переговорам о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие ДСНВ-3 завершится в 2021 году.