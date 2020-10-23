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Дальнее зарубежье 23.10.2020 21:19

Премьер Испании считает, что в стране в три раза больше случаев COVID-19, чем зарегистрировано

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что реальное количество случаев заболевания коронавирусом в стране превышает в несколько раз официальные данные, сообщают испанские СМИ.

"Исследования масштабов распространения, проведенные общественными институтами, возглавляемыми учеными, указывают, что реальное число людей, которые заразились в нашей стране (с начала пандемии коронавируса - ИФ), превышает три миллиона", - сказал Санчес. Официально же в Испании медики зафиксировали чуть больше миллиона таких случаев. Более 34 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.

Санчес пояснил, что новые данные основываются на серологических исследованиях крови.

Премьер добавил, что необходимо применять меры для сдерживания распространения вируса, но с "минимальными экономическими последствиями".

"Мы должны любой ценой избежать введения режима самоизоляции, как мы делали весной", - сказал он.

По его мнению, последующие несколько недель и месяцев будут "трудными, очень трудными".

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]