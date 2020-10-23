В Лондоне заявили о желании как можно скорее согласовать торговое соглашение с ЕС

В Великобритании нацелены на то, чтобы максимально быстро заключить торговое соглашение с ЕС, сообщили в британском правительстве.

"Мы хотим заключить соглашение как можно скорее", - приводят британские СМИ слова представителя премьера страны Бориса Джонсона.

По его словам, переговорщики от обеих сторон - Дэвид Фрост и Мишель Барнье - "в настоящее время проводят первое обсуждение правовых документов, охватывающих все сферы".

"Мы ясно продемонстрировали наши стремления к переговорам. Мы хотим соглашения о свободной торговле, которое уважало бы нас как суверенную нацию", - подчеркнул представитель Джонсона.

В случае провала этих переговоров по торговле, стороны после окончания переходного периода будут торговать друг с другом по правилам ВТО.

С трудом продвигаются и переговоры ЕС и Великобритании о будущих отношениях. На этой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Великобритании пора определиться, какого будущего для себя она хочет. При этом он посетовал, что Великобритания после Brexit хочет иметь доступ к единому рынку ЕС, но в то же время Лондон желает игнорировать стандарты и нормы ЕС, когда ему это удобно.

Также он призвал Лондон отозвать обнародованный 9 сентября проект закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства, который в Брюсселе расценили как нарушение обязательств Великобритании по соглашению о Brexit.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах. Однако обе они заявляют, что пока переговорный процесс очень далек от завершения.