Генсек НАТО приветствовал решение Греции и Турции не проводить учений в восточном Средиземноморье на следующей неделе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу подтвердил, что как Греция, так и Турция приняли решение отказаться от проведения военных учений на следующей неделе в восточном Средиземноморье.

"По ситуации в восточном Средиземноморье я могу подтвердить, что и Греция, и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующую неделю", - сказал он на пресс-конференции.

"Я приветствую это решение", - отметил Столтенберг, добавив, что обе страны в данном случае продемонстрировали "конструктивный подход".

Он подчеркнул, что Турция и Греция являются "ценными союзниками" для НАТО.

Ранее генсек альянса заявлял, что для НАТО важно снизить напряженность в регионе восточного Средиземноморья и предотвратить конфликты между союзниками по альянсу.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.