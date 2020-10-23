Генсек НАТО приветствовал решение Греции и Турции не проводить учений в восточном Средиземноморье на следующей неделе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу подтвердил, что как Греция, так и Турция приняли решение отказаться от проведения военных учений на следующей неделе в восточном Средиземноморье.
"По ситуации в восточном Средиземноморье я могу подтвердить, что и Греция, и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующую неделю", - сказал он на пресс-конференции.
"Я приветствую это решение", - отметил Столтенберг, добавив, что обе страны в данном случае продемонстрировали "конструктивный подход".
Он подчеркнул, что Турция и Греция являются "ценными союзниками" для НАТО.
Ранее генсек альянса заявлял, что для НАТО важно снизить напряженность в регионе восточного Средиземноморья и предотвратить конфликты между союзниками по альянсу.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.
В Баку обещают жестко ответить Еревану в случае обстрелов городов Азербайджана
Байрамов и О`Брайен обсудили ситуацию в Карабахе, отметили важность устранения факта оккупации для прочного мира в регионе - МИД
Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией - Минобороны Азербайджана
Эстонская Fermi Energia намерена в 2021г завершить исследования по проекту малой АЭС
Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен - Белнефтехим
Нефть вновь перешла к снижению и завершает неделю в минусе, Brent - $42,34 за баррель
Европейские медики оценивают ситуацию с COVID-19 как крайне тревожную
Азербайджан закрыл въезд и выезд в ряд населенных пунктов из-за распространения COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение