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Дальнее зарубежье 23.10.2020 22:04

Генсек НАТО приветствовал решение Греции и Турции не проводить учений в восточном Средиземноморье на следующей неделе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу подтвердил, что как Греция, так и Турция приняли решение отказаться от проведения военных учений на следующей неделе в восточном Средиземноморье.

"По ситуации в восточном Средиземноморье я могу подтвердить, что и Греция, и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующую неделю", - сказал он на пресс-конференции.

"Я приветствую это решение", - отметил Столтенберг, добавив, что обе страны в данном случае продемонстрировали "конструктивный подход".

Он подчеркнул, что Турция и Греция являются "ценными союзниками" для НАТО.

Ранее генсек альянса заявлял, что для НАТО важно снизить напряженность в регионе восточного Средиземноморья и предотвратить конфликты между союзниками по альянсу.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]