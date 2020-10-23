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Внешняя политика 23.10.2020 19:42

Минобороны Азербайджана опровергло новость об обстреле азербайджанских позиций Ираном

Новость об обстреле Ираном позиций ВС Азербайджана не соответствует действительности, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Распространяемая армянской стороной новость о том, что азербайджанский дрон-камикадзе нарушил воздушное пространство Ирана, после чего иранская сторона подвергла позиции ВС Азербайджана артиллерийскому обстрелу, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве отмечают, что армянская сторона, обеспокоенная взятием Азербайджаном под полный контроль границы с Ираном, распространяя подобные ложные новости, старается нанести ущерб отношениям между двумя странами, находящимся на самом высоком уровне.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, религиозной, культурной и других областях, имеющее глубокие исторические корни, успешно развивается. Военно-политическое руководство Армении, не получающее необходимой поддержки со стороны международного сообщества, серьезно обеспокоено успешным развитием азербайджано-иранских отношений и видит выход в распространении ложной и дискредитирующей информации", - подчеркивают в Минобороне Азербайджана.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, ОБСТРЕЛ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]