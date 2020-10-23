Глава МИД Азербайджана встретился с Госсекретарем США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в США с Госсекретарем Майком Помпео, сообщает МИД Азербайджана.

"Министр обсудил с Помпео текущую ситуацию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, предоставил подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны, прицельной стрельбе по мирному населению Азербайджана, массовой вербовке иностранных наемников и террористов и других вопросах", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Байрамов подчеркнул, что правомерная позиция Азербайджана основана на четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих документах других международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Азербайджаном и США.

А. Мамедов