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Дальнее зарубежье 23.10.2020 21:48

Судан и Израиль согласились нормализовать отношения - Белый дом

Судан вслед за рядом других мусульманских стран согласился на нормализацию отношений с Израилем, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились нормализовать отношения. Это - еще один серьезный шаг в сторону достижения мира на Ближнем Востоке", - написал в твиттере заместитель помощника президента США Джадд Дир.

Ранее в этом году при посредничестве США о нормализации отношений с Израилем объявили ОАЭ и Бахрейн.

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Тэги: США, СУДАН, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]