В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

В Великобритании количество новых заражений коронавирусом COVID-19 за сутки составило 20 тыс. 530, от последствий заражений скончались 224 человека, сообщает телеканал Sky News.

Таким образом, темп распространения заболевания несколько снизился: в четверг коронавирус в Британии подтвердился у 21 тыс. 242 человек. Количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 составляло 189.

Общее число заражений в Британии превысило 830 тыс., жертвами пандемии стали более 44 тыс. человек. Власти ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Так, в Шотландии ввели ограничения на посещение баров и ресторанов.