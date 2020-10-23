Трамп заявляет о прогрессе в решении конфликта в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта.

"Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями. "Они очень хорошие люди", - добавил президент.

В пятницу глава госдепа Майк Помпео провел переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Американская сторона не сообщала о результатах этих встреч.