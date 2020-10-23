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Карабахский конфликт 23.10.2020 22:00

Помпео призвал Армению и Азербайджан добиться соблюдения прекращения огня в Карабахе и провести серьезные переговоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, что их странам следует воздержаться от насилия в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

"Во время встреч по отдельности с главой МИД Армении Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Байрамовым мы обсудили ключевые шаги, необходимые для прекращения насилия в Нагорном Карабахе. Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьезным переговорам", - написал Помпео в твиттере.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОМПЕО, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]