Помпео призвал Армению и Азербайджан добиться соблюдения прекращения огня в Карабахе и провести серьезные переговоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, что их странам следует воздержаться от насилия в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

"Во время встреч по отдельности с главой МИД Армении Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Байрамовым мы обсудили ключевые шаги, необходимые для прекращения насилия в Нагорном Карабахе. Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьезным переговорам", - написал Помпео в твиттере.