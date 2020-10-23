Более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно на президентских выборах

Свыше 50 млн американских избирателей уже отдали свой голос на президентских выборах, воспользовавшись возможностью досрочного голосования, пишут в пятницу местные СМИ со ссылкой на данные мониторинговой службы.

По подсчетам американского проекта "Выборы в США", который осуществляется Университетом Флориды, более 35 млн американцев уже проголосовали досрочно по почте и более 15 млн отдали свой голос лично - на избирательных участках.

Проголосовать досрочно можно будет еще в течение недели. На выборах 2016 года в США досрочно проголосовали 47 млн человек.

Досрочное голосование по почте в США в этом году пользуется особой популярностью, так как многие американцы избегают посещение избирательных участков из-за опасений заразиться коронавирусом.

Так, демократы призывают голосовать заранее в качестве меры предосторожности, чтобы избежать очередей на избирательных участках.

В общей сложности, в США насчитывается около 150 млн зарегистрированных избирателей.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником выступает демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.