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Дальнее зарубежье 23.10.2020 22:45

Более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно на президентских выборах

Свыше 50 млн американских избирателей уже отдали свой голос на президентских выборах, воспользовавшись возможностью досрочного голосования, пишут в пятницу местные СМИ со ссылкой на данные мониторинговой службы.

По подсчетам американского проекта "Выборы в США", который осуществляется Университетом Флориды, более 35 млн американцев уже проголосовали досрочно по почте и более 15 млн отдали свой голос лично - на избирательных участках.

Проголосовать досрочно можно будет еще в течение недели. На выборах 2016 года в США досрочно проголосовали 47 млн человек.

Досрочное голосование по почте в США в этом году пользуется особой популярностью, так как многие американцы избегают посещение избирательных участков из-за опасений заразиться коронавирусом.

Так, демократы призывают голосовать заранее в качестве меры предосторожности, чтобы избежать очередей на избирательных участках.

В общей сложности, в США насчитывается около 150 млн зарегистрированных избирателей.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником выступает демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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