Трамп полагает, что Саудовская Аравия вскоре согласится нормализовать отношения с Израилем

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия вскоре тоже может присоединиться к процессу нормализации отношений мусульманских стран с Израилем.

"Многие страны, как вы знаете, собираются (нормализовать отношения с Израилем - ИФ), и, я уверен, что вы увидите, как Саудовская Аравия это сделает очень скоро", - заявил Трамп американским журналистам в Белом доме.

В пятницу в Белом доме объявили, что на нормализацию отношений с Израилем вслед за ОАЭ и Бахрейном согласился Судан.