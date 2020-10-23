Азербайджанская армия в своем арсенале имеет достаточно бронетехники для нанесения ударов по противнику - Минобороны

Заявления армянской о потере азербайджанской армией большого количества бронетехники и техники в ходе боевых действий не соответствуют действительности, заявляет Минобороны Азербайджана.
"Заявления представителя Минобороны Армении об утрате азербайджанской армией большого количества бронетехники и автомобильной техники в ходе боевых действий свидетельствуют о полной неосведомленности данного лица об оперативной обстановке. Эта информация не имеет ничего общего с реальностью и является дезинформацией, призванной успокоить напуганное армянское общество. Достаточно посмотреть видео, предоставленные Минобороны Азербайджана, чтобы определить, у какой именно стороны и сколько военной техники уничтожено", - отмечает оборонное ведомство.
"В арсенале нашей армии имеется достаточное количество бронетехники для нанесения ударов по противнику, и она используется по решению командования в соответствии с местностью, условиями операции, различными тактическими методами и приемами", - заявляет Минобороны.
Н.Аббасова
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