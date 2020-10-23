Украина ищет площадку для предприятия по производству турецких БПЛА Bayraktar

Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия, сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Уруский уточнил, что такой измененный подход турецкая стороны представила недавно, а ранее она готова была разместить производство на одном из предприятий "Укроборонпрома".
Вице-премьер уточнил, что на предприятии Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы, и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.
Уруский также сообщил, что рассматривается возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.
Вице-премьер подчеркнул, что общий принцип: "если их продукция - то локализация у нас, наша продукция - локализация у них".
"Предусматриваем, что будет создано несколько совместных предприятий, в том числе в морской тематике", - сказал Уруский. Он уточнил, что Минобороны Украины заинтересовалось турецкими корветами, детальный переговоров еще не было, но первый корвет может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии.
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию на минувшей неделе было заключено рамочное межправительственное военное соглашение и подписан меморандум между Минобороны Украины и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции о проектах в сфере оборонно-промышленных проектов.
Украина закупила в 2019 году для ВСУ и провела испытания турецких ударных оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2. Они будут оснащены высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того, закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.
Объем и детали контракта официально не озвучивались. По данным из открытых источников, объем контракта составил $69 млн, украинскому заказчику будет поставлено 6 БПЛА, 2 станции управления, 200 ед. ракет, а также запчасти к беспилотной технике.
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