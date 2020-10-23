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Карабахский конфликт 23.10.2020 23:54

Байрамов и О`Брайен обсудили ситуацию в Карабахе, отметили важность устранения факта оккупации для прочного мира в регионе - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в рамках рабочего визита в США встретился с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Робертом О`Брайеном.

"Байрамов подробно проинформировал официального представителя США о последней ситуации в регионе, новой агрессии Армении и нацеленности на гражданское население и жилые районы Азербайджана, о многочисленных жертвах среди гражданского населения и о грубом нарушении Ереваном международного права, в том числе международного гуманитарного права", - сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, в ходе встречи отмечалась важность устранения факта оккупации (части территорий Азербайджана Арменией -ИФ) и соблюдения международно признанных границ государств для обеспечения прочного мира и процветания в регионе.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран", - отмечает ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]