Байрамов и О`Брайен обсудили ситуацию в Карабахе, отметили важность устранения факта оккупации для прочного мира в регионе - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в рамках рабочего визита в США встретился с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Робертом О`Брайеном.

"Байрамов подробно проинформировал официального представителя США о последней ситуации в регионе, новой агрессии Армении и нацеленности на гражданское население и жилые районы Азербайджана, о многочисленных жертвах среди гражданского населения и о грубом нарушении Ереваном международного права, в том числе международного гуманитарного права", - сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, в ходе встречи отмечалась важность устранения факта оккупации (части территорий Азербайджана Арменией -ИФ) и соблюдения международно признанных границ государств для обеспечения прочного мира и процветания в регионе.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран", - отмечает ведомство.

Н.Аббасова