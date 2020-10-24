ВС Армении теряют позиции на Физулинском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта - Минобороны

В ходе продолжительных боев подразделения ВС Армении несут потери, сдавая позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В течение дня 23 октября и ночи на 24 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта. Противник обстреливал наши оборонительные позиции из стрелкового оружия, минометов и артиллерии", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает, что подразделения Азербайджанской Армии продолжали боевые действия на определенных направлениях фронта в соответствии с оперативным планом. Подразделениям ВС Армении, не сумевшим оказать сопротивление на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта нанесен серьезный урон.

«Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. На некоторых участках противник беспорядочно оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов и освобождены важные высоты», - говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что в настоящее время боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

Б.Рустамбеков