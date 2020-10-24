Ликвидирован ударный беспилотник ВС Армении- Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана ликвидировали ударный беспилотник ВС Армении, сообщает министерство обороны.

«Днем 23 октября подразделениями Азербайджанской Армии в направлении Джабраильского района был обнаружен и спущен на землю с помощью средств РЭБ ударный беспилотник ВС Армении БЗЭЗ», - говорится в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков