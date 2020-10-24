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Карабахский конфликт 24.10.2020 10:28

Турция никоим образом не привлечена в конфликт в Карабахе - Алиев

Турция никоим образом не привлечена в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Турция никоим образом не привлечена в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Нет ни единого доказательства участия Турции в конфликте",- сказал Алиев в интервью французской газете "Фигаро", передает "Интерфакс-Азербайджан".

"С первых часов нападения Армении на Азербайджан, Турция, президент Турции и другие высокопоставленные официальные лица выразили решительную политическую поддержку Азербайджану, поддержку норм и принципов международного права и поддержку выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к немедленному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана", - заявил глава государства.

"Это первое. Во-вторых, в Азербайджане нет ни одного иностранного бойца. Это фейковые новости, распространяемые некоторыми официальными лицами отдельных стран. Не смотря на это, по истечению более 20 дней поле начала боестолкновений, ни Франция, ни Россия не предоставили, ни одного доказательства. Подобные заявления давали французские и российские официальные лица, поэтому мы потребовали от них доказательств. Только слова, нет ни одного доказательства, ни одного факта", - сказал Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан не нуждается в иностранных военных, так как страна обладает стотысячной регулярной армией.

"У нас есть современное оборудование, у нас есть мотивированные люди, которые на протяжении 30 лет страдают от оккупации. Если нам нужны будут еще силы, то мы мобилизуем дополнительный резерв. Это еще одна попытка представить Азербайджан как агрессора и попытка понизить потенциал Азербайджанской Армии на фоне поражений на поле боя", - сказал Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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