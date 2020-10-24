Турция имеет легитимное право участвовать в урегулировании в Карабахе - президент Азербайджана

Турция имеет легитимное право участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Турция оказала Азербайджану в этом вопросе очень большую политическую поддержку и мы ей за это признательны. Это, во-первых. Во-вторых, все что не происходит на поле боя, делаем мы сами. Турция, как единственная страна в мире, имеющая границу одновременно со всеми тремя странами Южного Кавказа, имеет легитимное право для привлечения к этому процессу (урегулированию в Карабахе)", - сказал Алиев в интервью французской газете "Figaro".

A.Aзизов