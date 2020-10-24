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Карабахский конфликт 24.10.2020 10:38

Турция имеет легитимное право участвовать в урегулировании в Карабахе - президент Азербайджана

Турция имеет легитимное право участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Турция оказала Азербайджану в этом вопросе очень большую политическую поддержку и мы ей за это признательны. Это, во-первых. Во-вторых, все что не происходит на поле боя, делаем мы сами. Турция, как единственная страна в мире, имеющая границу одновременно со всеми тремя странами Южного Кавказа, имеет легитимное право для привлечения к этому процессу (урегулированию в Карабахе)", - сказал Алиев в интервью французской газете "Figaro".

A.Aзизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]