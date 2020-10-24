Азербайджан пойдет до конца, если Армения не остановит боевые действия в Карабахе - Алиев

Азербайджан хоть сегодня готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но Армения продолжает грубо нарушать перемирие, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы готовы остановиться хоть сегодня. Я говорил, что чем быстрее завершится военная часть проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия и напала на Гянджу. Поэтому, если они сегодня остановятся, мы тоже остановимся, и дальше будут работать дипломаты. Если, они не остановятся, то мы пойдем до конца с целью освобождения всех оккупированных территорий", - сказал Алиев в интервью французской газете "Figaro" , передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, за стол переговоров можно будет вернуться, если Армения будет привержена базовым принципам, разработанным Францией, Россией и США.

"Если они остановятся сейчас и будут действовать конструктивно, если они открыто будут привержены основным принципам, разработанным Францией, Россией и США и которым привержен Азербайджан, то, конечно, все остановится, и мы вернемся за стол переговоров. Я в этом процессе 17 лет. Я работал с двумя предыдущими президентами Армении, и мы добились прогресса, хотя и небольшого. Мы встречались регулярно. Регулярно проводились встречи в Москве, Париже и Вашингтоне. Однако, когда Пашинян пришел к власти, он сделал практически все, чтобы сорвать переговорный процесс, не только своими заявлениями, но и своими военными провокациями. Два года и более с момента прихода к власти нет никаких процессов. Конечно, я думаю, что политическое решение возможно. Однако правительство Армении должно понять, что теперь оно не в состоянии диктовать. Поскольку статуса-кво больше не существует, так и нет линии соприкосновения. Мы создали новую реальность, и они должны это учесть", - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков