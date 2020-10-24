В Армении за сутки выявлены 2 тыс. 213 случаев COVID-19, скончались 16 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 213 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 75 тыс. 523, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 474 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 490. "Из них 1 тыс. 157 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 333 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 50 тыс. 701 человек (+425 за сутки).

За сутки в Армении проведено 4 тыс. 497 тестов на коронавирус.

Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.