ВС Армении обстреливают из РСЗО город Нафталан и Тертерский район Азербайджана

Вооруженные силы Армении подвергли огню из ракетных систем залпового огня (РСЗО) город Нафталан и Тертерский район Азербайджана.
Огонь ведется с территории Агдере.
Б.Рустамбеков
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