Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.10.2020 12:02

Европейское командование США проверило готовность к войне в рамках секретных учений

Европейское командование вооруженных сил США провело секретные учения, в ходе которых проверялась способность его штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать силы союзников по НАТО в случае войны, сообщило издание Stars and Stripes, ссылаясь на американских военных.

В командно-штабных учениях Austere Challenge 2021, проходивших с 19 по 23 октября, было задействовано около 4400 военнослужащих из частей вооруженных сил США и НАТО по всей Европе. В ходе них моделировалась реакция союзников по альянсу на начало войны, сказал в интервью изданию начальник отдела подготовки и оценок командования генерал-майор Джон Бойд,

"Они имели обширные цели, - сказал Бойд. - Мы работали над решением бесчисленного множества проблем".

Детали сценария учений являются секретными. Представитель Европейского командования лишь сообщил, что они включали отработку мер по задействованию всех наземных, морских, воздушных, кибер и космических ресурсов союзников в случае конфликта, указало издание.

Европейское командование проводит учения Austere Challenge с 1990-х годов, но после окончания холодной войны они стали менее интенсивными в связи с исчезновением перспективы конфликта в Европе. Однако за последние пять лет значение учений Austere Challenge возросло, они стали более масштабными, поскольку Европейское командование США пересмотрело свои цели и задачи.

В 2016 году тогдашний главком командования генерал Кертис Скапарротти во время учений сказал, что его команда "находится на переходном этапе", пытаясь перейти от тренировок по построению хороших отношений к учениям по ведению боевых действий, напомнило издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]