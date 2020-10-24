Европейское командование США проверило готовность к войне в рамках секретных учений

Европейское командование вооруженных сил США провело секретные учения, в ходе которых проверялась способность его штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать силы союзников по НАТО в случае войны, сообщило издание Stars and Stripes, ссылаясь на американских военных.
В командно-штабных учениях Austere Challenge 2021, проходивших с 19 по 23 октября, было задействовано около 4400 военнослужащих из частей вооруженных сил США и НАТО по всей Европе. В ходе них моделировалась реакция союзников по альянсу на начало войны, сказал в интервью изданию начальник отдела подготовки и оценок командования генерал-майор Джон Бойд,
"Они имели обширные цели, - сказал Бойд. - Мы работали над решением бесчисленного множества проблем".
Детали сценария учений являются секретными. Представитель Европейского командования лишь сообщил, что они включали отработку мер по задействованию всех наземных, морских, воздушных, кибер и космических ресурсов союзников в случае конфликта, указало издание.
Европейское командование проводит учения Austere Challenge с 1990-х годов, но после окончания холодной войны они стали менее интенсивными в связи с исчезновением перспективы конфликта в Европе. Однако за последние пять лет значение учений Austere Challenge возросло, они стали более масштабными, поскольку Европейское командование США пересмотрело свои цели и задачи.
В 2016 году тогдашний главком командования генерал Кертис Скапарротти во время учений сказал, что его команда "находится на переходном этапе", пытаясь перейти от тренировок по построению хороших отношений к учениям по ведению боевых действий, напомнило издание.
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