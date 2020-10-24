Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.10.2020 11:32

В РФ зафиксировано 16,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки, умерли 296 человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 521 случай, умерли за сутки 296 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 521 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 255 (25,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в РФ было зарегистрировано 17 тыс. 340 новых случаев COVID-19.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 453. Но это почти на тысячу ниже показателей минувшей пятницы, когда в российской столице было выявлено 5 тыс. 478 новых случаев, что стало осенним антирекордом.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 2 тыс. 639 человек были выписаны по выздоровлению, 63 человека скончались.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 497 тыс. 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 25 тыс. 821 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 130 тыс. 818 человек, в том числе 11 тыс. 567 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Азербайджан может приобрести вакцину против COVID-19 в России после ее утверждения ВОЗ Более 6,1 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ, 79 человек скончались - оперштаб Впервые с конца июля число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки превысило 6 тысяч - оперштаб Анна Нетребко сообщила, что находится в больнице с коронавирусной пневмонией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]