Трамп планирует досрочно проголосовать во Флориде

Президент США Дональд Трамп планирует в субботу отдать свой голос в рамках досрочного голосование на выборах главы государства.
Ожидается, что Трамп проголосует лично на участке в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.
Год назад президент США изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.
По подсчетам американского проекта "Выборы в США", который осуществляется Университетом Флориды, более 35 млн американцев уже проголосовали досрочно по почте и более 15 млн отдали свой голос лично - на избирательных участках.
Проголосовать досрочно можно будет еще в течение недели. На выборах 2016 года в США досрочно проголосовали 47 млн человек.
Досрочное голосование по почте в США в этом году пользуется особой популярностью, так как многие американцы избегают посещение избирательных участков из-за опасений заразиться коронавирусом.
Так, демократы призывают голосовать заранее в качестве меры предосторожности, чтобы избежать очередей на избирательных участках.
В общей сложности, в США насчитывается около 150 млн зарегистрированных избирателей.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
Армения признала гибель 963 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе
Азербайджан близок к победе в Нагорном Карабахе, можно ожидать начала переговоров с Арменией об условиях мира – политолог
Армения обстреливает Лачин и Губадлы с приграничных с Азербайджаном районов - Минобороны
Эстонская Fermi Energia намерена в 2021г завершить исследования по проекту малой АЭС
Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен - Белнефтехим
Нефть вновь перешла к снижению и завершает неделю в минусе, Brent - $42,34 за баррель
Европейские медики оценивают ситуацию с COVID-19 как крайне тревожную
Азербайджан закрыл въезд и выезд в ряд населенных пунктов из-за распространения COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение