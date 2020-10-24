В Грузии за сутки 1 тыс. 941 случай заражения COVID-19, скончались десять человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 941 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 26 тыс. 503, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 759 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 193. За минувшие сутки скончались еще 10 человек.

В режиме карантина находятся 4 тыс. 180 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 3 тыс. 571 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 848 человек. Выздоровели 10 тыс. 163 человека.