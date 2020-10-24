Армянские ВС обстреливают Губадлинский район Азербайджана с территории Армении - Миноборонгы

Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Губадлинский район Азербайджана, сообщает министерство обороны.

"Противник, потерявший боевые позиции и вынужденный отступить, с направления Горийского района Армении подвергает артиллерийскому обстрелу территорию Губадлинского района Азербайджана, - отмечается в сообщении.

"Цель этой армянской провокации - спровоцировать Азербайджанскую Армию на ответные меры", - отмечает минобороны.

Б.Рустамбеков