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Карабахский конфликт 24.10.2020 11:40

Армянские ВС обстреливают Губадлинский район Азербайджана с территории Армении - Миноборонгы

Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Губадлинский район Азербайджана, сообщает министерство обороны.

"Противник, потерявший боевые позиции и вынужденный отступить, с направления Горийского района Армении подвергает артиллерийскому обстрелу территорию Губадлинского района Азербайджана, - отмечается в сообщении.

"Цель этой армянской провокации - спровоцировать Азербайджанскую Армию на ответные меры", - отмечает минобороны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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