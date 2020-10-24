Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.10.2020 13:48

В Украине за сутки свыше 7 тыс. заболевших COVID-19, 125 умерли - СНБО

На Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 23 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки - 7 тыс. 517 инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 337 тыс. 410 человек, умерли от COVID-19 6 289 человек, выздоровели - 139 тыс. 755.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 191 тыс. 366 человек, что на 4 тыс. 712 больше, чем днем ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Украина будет вынуждена вводить жесткий карантин, если число заболевших коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек в сутки - Зеленский Порошенко заболел Covid-19, лечится дома В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли - СНБО На Украине за сутки почти 3 тыс. заболевших COVID-19, выздоровели 1,5 тыс. пациентов, 76 умерли - СНБО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]