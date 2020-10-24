В Украине за сутки свыше 7 тыс. заболевших COVID-19, 125 умерли - СНБО

На Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 23 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки - 7 тыс. 517 инфицированных.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 337 тыс. 410 человек, умерли от COVID-19 6 289 человек, выздоровели - 139 тыс. 755.
Сейчас на Украине COVID-19 болеют 191 тыс. 366 человек, что на 4 тыс. 712 больше, чем днем ранее.
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