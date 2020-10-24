13-летний россиянин скончался в результате ракетного обстрела ВС Армении по азербайджанскому городу Гянджа - Генпрокуратура Азербайджана

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил о гибели 16-летнего подроста в результате ракетного обстрела ВС Армении города Тертер.

"Армения продолжает войну против гражданского населения Азербайджана, в частности, против детей. ВС Армении в субботу обстреляли ракетами "Смерч" город Тертер. В результате обстрелов погиб 16-летний подросток Орхан Исмаилзаде", - написал Гаджиев в своем твиттере.

В свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в субботу в больнице скончался гражданин РФ Артур Владимирович Маяков (2007 г.р.), который получил ранения в результате ракетного удара со стороны ВС Армении по азербайджанскому городу Гянджа 17 октября.

Таким образом, число мирных граждан в Азербайджане, скончавшихся в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении увеличилось до 65.

Б.Рустамбеков