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Регион 24.10.2020 12:39

Азербайджано-грузинские отношения совершенны - Алиев

Отношения между Азербайджаном и Грузией совершенны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас совершенные отношения с Грузией. Мы называем друг друга стратегическими партнерами. Азербайджан является первым или вторым по величине инвестором в Грузии или первым или вторым по величине налогоплательщиком. Я говорю "первый" и "второй", потому что один год это Турция, а один год - Азербайджан. У нас есть трехсторонний формат сотрудничества между Турцией, Грузией и Азербайджаном. У нас были саммиты на уровне президентов и министерские встречи, в том числе на уровне министров обороны, иностранных дел и экономики. Все наши основные транспортные и энергетические коммуникации проходят через Грузию", - сказал Алиев в интервью французской газете "Figaro".

" У нас в Грузии есть большая азербайджанская община, около 300 тыс. человек. Поэтому наши отношения идеальные, и я думаю, что наши отношения с Грузией, как и с Турцией, могут быть хорошим примером добрососедства. Кстати, не имеет значения, Грузия христианская страна, а Азербайджан является мусульманской. Мы не смотрим на регион с этой точки зрения", - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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