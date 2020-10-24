Азербайджано-грузинские отношения совершенны - Алиев

Отношения между Азербайджаном и Грузией совершенны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас совершенные отношения с Грузией. Мы называем друг друга стратегическими партнерами. Азербайджан является первым или вторым по величине инвестором в Грузии или первым или вторым по величине налогоплательщиком. Я говорю "первый" и "второй", потому что один год это Турция, а один год - Азербайджан. У нас есть трехсторонний формат сотрудничества между Турцией, Грузией и Азербайджаном. У нас были саммиты на уровне президентов и министерские встречи, в том числе на уровне министров обороны, иностранных дел и экономики. Все наши основные транспортные и энергетические коммуникации проходят через Грузию", - сказал Алиев в интервью французской газете "Figaro".

" У нас в Грузии есть большая азербайджанская община, около 300 тыс. человек. Поэтому наши отношения идеальные, и я думаю, что наши отношения с Грузией, как и с Турцией, могут быть хорошим примером добрососедства. Кстати, не имеет значения, Грузия христианская страна, а Азербайджан является мусульманской. Мы не смотрим на регион с этой точки зрения", - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков