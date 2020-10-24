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Карабахский конфликт 24.10.2020 13:19

Баку готов предоставить гуманитарную помощь и поддержку населению и военным в Карабахе, которые хотят перейти на сторону Азербайджана - помощник президента

ВС Армении в настоящее время продолжают обстреливать азербайджанские города вдоль линии фронта из тяжелой артиллерии, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В настоящее время ВС Армении продолжают обстрел городов Азербайджана вдоль линии фронта из тяжелых артиллерийских и других видов вооружения", - говорится в заявлении Гаджиева, распространенного в субботу.

Он отметил, что азербайджанская сторона, в отличие от армянской, не нацелена на гражданские объекты и мирное население.

"Азербайджан учитывает важные составляющие гуманитарного перемирия, а именно военную необходимость, легитимные военные цели и пропорциональность ответных действий. Армения, что подчеркнули и иностранные журналисты в Ханкенди, использует тактику, когда огневые пункты сосредоточены среди гражданских объектов или вблизи них. Это тактика террористов. Поэтому мы призываем гражданское население, проживающее на оккупированных территориях Азербайджана, держаться в стороне в военных объектов. Азербайджан также готов предоставить гуманитарную помощь и поддержку гражданским лицам и военным, которые хотят перейти на азербайджанскую сторону. Всю ответственность за совершенные военные преступления и военную авантюру несет руководство Армении", - подчеркнул Гаджиев.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГОРОДА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]